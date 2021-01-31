الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، ستة مواطنين من الضفة الغربية.

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ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من قباطية، وهم: محمد علي خليل أبو الرب، وبشار محمود خليل أبو الرب، وأحمد علي جبر زكارنة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل داوود أبو صبيح (22 عاما)، اثناء مروره على حاجز عسكري في منطقة الفحص على المدخل الجنوبي للمدينة.



ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز حوارة العسكري جنوب المدينة المواطنين: عمران حشاش، ومحمد كايد حشاشن، وهما من مخيم بلاطة شرق نابلس.





المصدر : وفا

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