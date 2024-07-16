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الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

الثلاثاء، 16-07-2024 09:19 ص

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سبعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم العروب شمال الخليل، الفلسطينيين نعيم حسن جوابرة ونجله ديار وسيف جهاد عدوي، واعتقلت من بلدة دير سامت جنوب غرب الخليل، الشاب أمجد رسمي حروب، ومن بلدة سعير شمال شرق الخليل، اعتقلت يوسف عامر الجبارين وتيسير صايل جرادات، ومن بلدة السموع جنوب الخليل اعتقلت الفلسطيني معتز احمد ابو عواد، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها إلى جهة غير معلومة.


 




 

 


 

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