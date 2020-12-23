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الأربعاء، 23-12-2020 04:58 م

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

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الوكيل الإخباري _ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء 7 مواطنين فلسطينيين من الضفة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، ومداهمة لمنازلهم وتخريب لممتلكاتهم، ومن بينهم منزل الشهيد محمود كميل في بلدة قباطية جنوب جنين.


واعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد توفيق كميل من بلدة قباطية في جنين، ومواطنين من مخيم نور شمس في طولكرم هما: عاصم كمال الشلبي (24 عاما)، ومحمد إبراهيم حمارشة (22 عامًا) وهو أسير سابق قضى عامين في سجون الاحتلال.

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واحتجز الاحتلال مدير نادي الأسير في طولكرم إبراهيم حمارشة، وهو والد المعتقل محمد حمارشة، إضافة إلى ابن شقيقه مجد حمارشة، وجرى الإفراج عنهما لاحقًا بعد استجوابهما لساعات.


ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال المواطنين قصي علي أبو مفرّح (18 عاما)، ومنير محمد تعامرة (37 عاما) بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة تقوع شرق المدينة.


يُضاف إلى المعتقلين المواطن نزار درابيع (51 عاما) من مدينة سلفيت، عقب مداهمة منزله، وتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتدت على اثنين آخرين وحطمت مركبتهما، كما اعتقلت مواطنا من الخليل عقب إطلاق النار عليه وإصابته.

 


 




 

 


 

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