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الإثنين، 14-12-2020 02:15 م

منهم 4 من الخليل

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة الغربية

اح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الإثنين، سبعة مواطنين من الضفة الغربية.

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وقال نادي الأسير، في بيان، إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من الخليل، بينهم أسير سابق وهم: لؤي غيث، وكمال الطيطي، وفؤاد حدوش، وفراس القيق.


ومن بلدة أبو شخيدم الواقعة شمال غرب رام الله، اعتقل الاحتلال المواطن قسام الخطيب، فيما جرى اعتقال الأسير السابق علاء حميدان من نابلس ، إضافة إلى رائد شاكر جلايطة من أريحا.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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