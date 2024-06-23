الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين بينهم 3 أطفال من الخليل

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال، ومريض من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت كلا من دورا ويطا والسموع جنوب الخليل، واعتقلت محمد يوسف السيد أحمد الذي يعاني من أوضاع صحية صعبة نتيجة اصابته بمرض السرطان، وجمال محمود أبو الجدايل ونجله عماد، وحربي عبد ربه، كما وداهمت عددا من المنازل في بلدة الظاهرية تعود لعائلة امطير، وفتشتها ودمرت محتوياتها.



ومن بلدة بيت أمر شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة أطفال، وهم: الشقيقان وديع ورضا سامي عوض (14، 13 عاما)، وعدي رائد عوض (14 عاما)، والذي تعرض للتنكيل والضرب المبرح من قبل الجنود خلال اعتقاله، عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

