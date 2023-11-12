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الأحد، 12-11-2023 10:48 ص

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

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الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، 9 مواطنين من مدينة الخليل .

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وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت محمد صقر البو، ومهند إبراهيم عوض، ومحمد وليد زماعرة، وانور محمد باجس البو، وعبد الحميد يونس الدودة.

 

وأضافت مصادر الوكالة ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا واعتقلت مدير مدرسة التوانة في مسافر يطا جميل النواجعة، وبرهان اشريتح، وعيسى هديب،

كما اعتقلت من مدينة الخليل حازم الفاخوري، زوج الاسيرة لمى خاطر.

 

وفي السياق ذاته، داهمت مجموعة من المستوطنين بلباس عسكري فجر اليوم مدرسة التوانة بمسافر يطا واستولت على الاعلام الفلسطينية، وفتشتها وعاثت فيها فساداً.

 




 

 


 

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