الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الضفة بينهم طالب توجيهي

الوكيل الإخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم الإثنين، تسعة مواطنين، بعد أن داهمت عدة مناطق في الضفة.

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ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر فخر عاهد خلف من قرية رنتيس، والشاب موسى حامد من بلدة سلواد، والطالب في الثانوية العامة أحمد شاهر النعسان من قرية المغير، ومحمد إبراهيم سرور من بلدة نعلين، وذلك بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.



ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن كريم مصطفى الأطرش (61 عاما)، ونجله محمد (28 عاما)، من مخيم الدهيشة، والشاب جعفر محمد أحمد عبيات (32 عاما) من منطقة هندازة شرق بيت لحم.



ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة، وفياض شبانة، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

وفا