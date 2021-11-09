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الثلاثاء، 09-11-2021 02:46 م

الاحتلال يعدم 70 شتلة زيتون بالمبيدات الحارقة غرب بيت لحم

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الوكيل الإخباري-اعدمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الثلاثاء، 70 شتلة زيتون بالمبيدات الحارقة في أراضٍ ببلدة بتير غرب بيت لحم.

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وأفاد الناشط زكي البطمة لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال أقدمت على حرق أشتال الزيتون بالمبيدات على مساحة 3 دونمات في منطقة "مراح مدور" شرق البلدة تعود للمواطن غسان عوينة، بحجة انها مزروعة في "اراضي دولة".


يشار الى ان الاحتلال صعد من هجمته الاستيطانية في المنطقة من خلال تجريف طرق، ونصب خيام من قبل المستوطنين وملاحقة أصحاب الأراضي ومنعهم من دخولها.

 

وفا

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