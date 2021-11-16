الاحتلال يعرقل حركة الفلسطينيين جنوب قلقيلية

الوكيل الإخباري-نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا على مدخل قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، وشرعت بتفتيش مركبات الفلسطينيين وإعاقة تحركاتهم.

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وأفاد شهود عيان من القرية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا على مدخل القرية، ما أدى إلى إعاقة حركة المركبات الداخلة والخارجة من وإلى القرية.

وكان الاحتلال، الاثنين الماضي، قد أعاق وصول الطلبة إلى مدرسة القرية "عزون بيت أمين" الثانوية، وجدد اليوم انتهاكه بحق مواطني القرية وزوارها.

وفا