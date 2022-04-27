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السجن لوليد الكردي 18 سنة وإلزامه بدفع 191 مليون دينار

الأربعاء، 27-04-2022 11:37 ص

الاحتلال يعرقل حركة وصول وصول المعلمين الى مدارسهم ويعتقل اخرين من الخليل

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الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من الخليل، ومنعت المعلمين من الوصول لمدرسة جنبا.

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وقالت مصادر أمنية لمراسل وفا، إن قوات الاحتلال اقتحمت خربة قلقس شرق الخليل وداهمت منزل المواطن الفلسطيني وليد أبو تركي واعتقلته مع نجله محمد.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف، بعد أن داهمت منزله وفتشته.


وسلمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم العروب الأسير المحرر نسيم الطيطي، وصلاح رجب جوابرة، بلاغين لمراجعة مخابراتها.


وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال، عددا من المعلمين في مسافر يطا، ومنعتهم من الوصول إلى مدرسة جنبا.

 

وفا

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