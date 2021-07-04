الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

صرف رواتب متقاعدي الضمان مباشرة قبل عيد الأضحى

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأردن توقع اتفاقية تعاون أمني مع قطر

تنويه حول تعطل شاحنة على مخرج نفق المدينة الطبية

الحكومة تؤكد على أن صرف الرواتب قبل العيد

الخصاونة يشدد على ضرورة الإسراع بإقرار نظام الفوترة الوطني

3 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

بعد 27 عاماً من الانتظار ديوان الخدمة يدعوها للتعيين

إحباط تسلل وتهريب مواد مخدرة من سورية

صحة العقبة لـ الوكيل : نحو 36 ألف مواطن في المحافظة تلقوا الجرعتين

عاجل

احتراق 800 م من مصنع تغليف في إربد ولا تزال عملية الإخماد قائمة

الأحد، 04-07-2021 04:01 م

الاحتلال يعلن الاستيلاء على آلاف الدونمات غرب سلفيت

يعا


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي بلدتي قراوة بني حسان وديراستيا غرب سلفيت.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية في بلديتي قراوة بني حسان وديراستيا، اليوم الأحد، بأن هناك مخطط توسعة لمستوطنتي "يكير ونوفيم" المقامتان على أراضي المواطنين بمساحة تتجاوز 8500 دونم.


وأضافت المصادر أن المخطط يشمل الأراضي الخاصة للمواطنين في مناطق: النويطف، والمجور، ووادي خليل والصفار وبير أبو عمار وصولا إلى وادات الحمام،

التابعة لقراوة بني حسان، والمراح، والسهلات، وخلة أبو ربيع، والمصلبة، وقسم من خلة نشيط، وحريقة أبو زهير، وخلة العم، والكبارة، وغرسات العين وجزء من الباطن، والحنايل، وجزء من وادي قانا، التابعة لديراستيا.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نتا

الاحتلال يعتقل محاميا على حاجز عسكري في بيت لحم

37525ce74e5e2128e917f4a8bde43a46

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

XXtc5pAN1DrwcEfQfj0hU5RfkmvuxIZSp5WMfZJS

شرطة الاحتلال تصادر 'حمارا' في القدس

f

غزة ترد على قصف طائرات الاحتلال

e

غارات للاحتلال على غزة

620212519045556135244

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

أخبار متعلقة
hh

الاحتلال يهدم بركة مياه في قرية بردلة

620211114212646556564

الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من رام الله

س

الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال إذا لم تعود الأوضاع إلى ما قبل 11 أيار

مسيرلا

الاحتلال يلغي ' مسيرة الأعلام ' بالقدس

احتتلال

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا

ما

صور ومقاطع فيديو تشعل تويتر بعد عرض ' ما خفي أعظم '