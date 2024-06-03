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الإثنين، 03-06-2024 09:23 ص

الاحتلال يعلن العثور على جثة إسرائيلي كان يُعتقد أنه أسير في غزة

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الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم العثور على جثة إسرائيلي يدعى دوليف يهود، كان قد قُتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مستوطنة بنير عوز، بعد ما كان يُعتقد أنه أسير في قطاع غزة.

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وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن "القتيل دوليف يهود عمل كمسعف في اتحاد الإنقاذ ونجمة داود الحمراء. وفي السابع من أكتوبر غادر منزله للمساعدة وإنقاذ الأرواح وفقد هناك".

وتابعت "بعد الانتهاء من الإجراءات الهادفة إلى تحديد هوية القتيل من قبل المسؤولين الطبيين في المعهد الوطني للطب الشرعي ومعهد هتسفي في موقع شورا، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي الأسرة".

 




 

 


 

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