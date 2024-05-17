الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون

الوكيل الاخباري - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته العسكرية في حي الزيتون بقطاع غزة.

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والخميس الماضي أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، هي الثانية من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وهذه هي العملية الثانية للجيش الإسرائيلي في المنطقة ذاتها، حيث أعلن في 21 فبراير/ شباط الماضي بدء عملية عسكرية في حي الزيتون بزعم استهداف "بنية معادية تابعة لحركة حماس"، وسط نزوح مئات العائلات الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي.