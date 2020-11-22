الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين في القدس

الوكيل الإخباري- حذر رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية محمد غانم، من خطورة مشروع تسوية الأراضي، الذي ينفذه الاحتلال في القدس، والهادف إلى ضم وتصفية ما تبقى من الأرض الفلسطينية في القدس.

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وأوضح غانم اليوم الأحد، أن هذا المشروع هو اخطر ما يكون على أراضي القدس ويعمل الاحتلال من خلاله على تصفية أراضي الغائبين وأراضي المواطنين المهجرين قسريا من القدس وتسجيلها باسم دولة الاحتلال .



وأكد أن بدء المواطنين بتسجيل أراضيهم سيترافق مع فرض ضرائب ونفقات ورسوم باهضة ستدفع المواطن للاحجام عن دفع هذه المبالغ لتسجيل الأرض فتذهب للاحتلال.







