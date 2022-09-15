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الخميس، 15-09-2022 03:22 م

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين ويشن حملة تمشيط غرب جنين

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الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزا عسكريا بين قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري وشنت حملة تمشيط واسعة .

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال أعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين على حاجز عسكري نصبته عند مدخل قريتي رمانة وزبوبا، حيث شرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات الركاب.

كما شنت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة بين كروم الزيتون في المنطقة.

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