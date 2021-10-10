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الأحد، 10-10-2021 03:49 م

الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين جنوب جنين

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الوكيل الاخباري- أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنقل المواطنين الفلسطينيين على عدة حواجز عسكرية نصبتها جنوب جنين.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أوقفوا مركبات المواطنين على حواجز عسكرية نصبوها على شارع كفيرت وآخر بالقرب من يعبد وشارع عرابة، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تنقلهم، واضطرارهم إلى سلوك طرق بديلة.

كما كثفت قوات الاحتلال من نشر دورياتها وتواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات كفيرت، وكفرقود، ويعبد، وعرابة، وقباطية.

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المصدر: وفا

 

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