الاحتلال يعيق حركة الفلسطينيين في طولكرم

الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزا عسكريا على مدخل بلدة رامين شرق طولكرم، وأعاقت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين والمركبات.



وذكر مصدر فلسطيني، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال انتشرت في محيط مدخل البلدة، ونصبت حاجز عسكري وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين ودققت في هويات سائقيها وركابها، ولم تسمح بالمرور إلا لمن يحملون عنوان البلدة.



وكانت قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية حاجز عناب العسكري القريب من البلدة، والذي يربط محافظتي نابلس وطولكرم، ومنعت الفلسطينيين من المرور، ما اضطرهم إلى سلوك طرق جانبية للوصول إلى مناطق سكنهم.

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المصدر: وفا

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