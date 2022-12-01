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الخميس، 01-12-2022 01:53 م

الاحتلال يعيق وصول الطلبة إلى مدرسة غرب الخليل

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الوكيل الإخباري-أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، وصول الطلبة إلى مدرسة عكا الأساسية الختلطة في بلدة دير سامت غرب الخليل.

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وأفاد مراسل "وفا"، بأن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في محيط مدرسة عكا الأساسية المختلطة، وحاولت قطع الطريق أمام الطلبة والهيئة التدريسية، لمنعهم من الوصول إلى المدرسة، وذلك على خلفية انقلاب ناقلة جنود بالقرب من المكان.


وقال مدير عام التربية والتعليم الفلسطيني في جنوب الخليل ياسر صالح، إن الهيئة الإدارية والتدريسية تمكنت وبمساعدة الأهالي من إيصال الطلبة بشكل آمن إلى المدرسة، رغم ممارسات الاحتلال واعتداءاته، حيث انتظمت العملية التعليمية، مطمئنا الأهالي بعدم وجود إصابات في صفوف الطلبة.



 




 

 


 

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