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الثلاثاء، 02-01-2024 09:57 ص

الاحتلال يغتال الأسير عبد الرحمن البحش في سجن مجدو

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مساء الاثنين، عن استشهاد الأسير عبد الرحمن باسم البحش (23 عامًا) من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في سجن (مجدو).

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وأكّدت هيئة شؤون الأسرى، في بيان مشترك، أن إدارة سجون الاحتلال نفّذت عملية اغتيال جديدة بحقّ الأسير عبد الرحمن البحش، والمعتقل منذ 31 أيار/ مايو 2022، ومحكوم بالسّجن مدة 35 شهرًا.


والشهيد البحش هو الشهيد الأول في أول يوم من عام 2024، والشهيد السابع في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب عدد من معتقلي غزة، كان إعلام الاحتلال قد تحدث عن استشهادهم في معسكر (سديه تيمان) في بئر السبع، دون أن يوضح أي تفاصيل حول هوياتهم أو أعدادهم.


 




 

 


 

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