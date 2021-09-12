الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي حتى فجر الإثنين

الوكيل الإخباري - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة.

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وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الابراهيمي اليوم وسيستمر إغلاقه حتى الساعة الثالثة من فجر غد.



وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، المجتمع الدولي والدول الاسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام بالعالم لوقف الاعتداءات المتكررة على الحرم، وشدد على ضرورة زيارة الحرم الابراهيمي والصلاة فيه من قبل ابناء المحافظة وكافة المحافظات الفلسطينية، لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه.



المصدر : وفا