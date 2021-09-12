الأحد 12-09-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : لا زيادة على رواتب الموظفين

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

منح الصناعة الوطنيّة الأردنيّة أفضليّة بالسعر بنسبة 15%

السفارة اليمنية في عمان تدعو لاتخاذ موقف حازم إزاء جرائم ميليشيا الحوثي

جلسة حوارية حول الخطة الاستراتيجية التنموية لسلطة العقبة الخاصة

وقفية التعليم تعقد اجتماعها الدوري

وزير الصحة: الإصابات بكورونا في المدارس تحت السيطرة

18 وفاة و 1601 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا 5.6% خلال أسبوع

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

الأحد، 12-09-2021 12:48 م

الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي حتى فجر الإثنين

1ea8df6e-26d2-40c6-91b7-b2296e160852


الوكيل الإخباري - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جميع أروقة وساحات وباحات الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل أمام المصلين، وشددت من إجراءاتها على مداخل البلدة القديمة.

اضافة اعلان


وأوضح مدير الحرم، رئيس السدنة الشيخ حفظي أبو سنينة أن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، وأغلقت الحرم الابراهيمي اليوم وسيستمر إغلاقه حتى الساعة الثالثة من فجر غد.


وطالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد التميمي، المجتمع الدولي والدول الاسلامية والعربية والمؤسسات الحقوقية ودعاة السلام بالعالم لوقف الاعتداءات المتكررة على الحرم، وشدد على ضرورة زيارة الحرم الابراهيمي والصلاة فيه من قبل ابناء المحافظة وكافة المحافظات الفلسطينية، لحمايته من المستوطنين، ومحاولات الاستيلاء عليه.


المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسرى

شاهد - أسير فلسطيني يسكب الماء المغلي على جندي داخل سجون الاحتلال

resize

الاحتلال يعتقل 4 طلاب مدرسة في بلدة تقوع شرق بيت لحم

nk1Yp

هيئة الأسرى تحذر من الساعات القادمة

1-24

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

حفرة

الاحتلال :هروب الأسرى الفلسطينيين سلسلة ضخمة من الأخطاء والفشل المستمر

613dc0084c59b720224a51e4

المشاهد الأولى لتواجد ابطال نفق الحرية في محكمة الاحتلال- صور

أخبار متعلقة
520212085620296590108

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

bbc323aa-4fe4-43dd-a2bc-624a0abe179c

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في الخليل

05111262025805518358337000733177

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

2-6

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في الخليل

8202118152542249360235

الاحتلال يعتقل فلسطينيا جنوب الخليل

9999073774

إصابة فلسطينية في هجوم للمستوطنين شرق الخليل