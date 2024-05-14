الاحتلال يغلق المدخل الغربي للمغير شرق رام الله

الوكيل الإخباري-
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لقرية المغيّر شرق رام الله.اضافة اعلان
وأفاد رئيس مجلس "المغير" أمين أبو عليا لـ"وفا
"، بأن جيش الاحتلال نصب منذ ساعات الصباح الأولى حاجزاً عسكرياً على المدخل الغربي للقرية ومنع مركبات الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.
ولفت إلى أن الاحتلال يعرقل حركة الفلسطينيين على هذا المدخل بشكل شبه يومي، إضافة إلى أنه المنفذ الوحيد لأهالي القرية بعد إغلاق المدخل الشرقي منذ أشهر.
وأشار أبو عليا إلى أن الاحتلال يشن حملة مداهمات ليلية للقرية، ويقتحم العديد من المنازل ويفتشها ويعبث بمحتوياتها.
يذكر، أن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال أضرموا النار قبل يومين بأشجار زيتون ومحاصيل زراعية في القرية، وأطلقوا النار صوب الفلسطينيين الذين اقتربوا من المكان لمحاولة إخماد النيران المشتعلة.