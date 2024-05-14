الاحتلال يغلق باب الأسباط ويمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، باب الأسباط ومنعت المصلين من دخول المسجد الأقصى المبارك.

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وتجمع عشرات المصلين أمام باب الأسباط بعد أن أغلقه الاحتلال ومنعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، حيث اضطروا إلى أداء الصلاة خارج المسجد.



كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط أبواب البلدة القديمة، وأغلقت باب العمود لفترة من الوقت، واعتدت على أحد المارة بالضرب.



وأعلنت شرطة الاحتلال أنها ستغلق اليوم عدداً من شوارع مدينة القدس أمام المارة والسيارات، لتسهيل اقتحام المتطرفين للبلدة القديمة والوصول إلى حائط البراق.



وكان مئات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وأدوا طقوسًا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، ورفعوا علم الاحتلال عند قبة الصخرة.



وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية، حيث أعاقت حركة المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.



وكانت منظمات جماعات الهيكل المزعوم المتطرفة، دعت منذ أيام لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، ورفع علم دولة الاحتلال في باحاته.



يذكر أن نحو 7500 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، خلال شهر نيسان الماضي.



وفا



