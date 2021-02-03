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الأربعاء، 03-02-2021 12:05 م

يبدأ بتفكيك مساكن المواطنين

الاحتلال يغلق جميع المنافذ المؤدية إلى خربة حمصة

احتلال
من المصدر


الوكيل الإخباري - شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بتفكيك خيام ومساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقا.

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وكانت قوات الاحتلال داهمت الخربة صباحا، وأغلقت كل المنافذ المؤدية إليها.
يذكر أن قوات الاحتلال فككت خيام المواطنين واستولت عليها الاسبوع المنصرم.


وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أدان إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية تهجير قسري لأحدى عشرة أسرة من عائلتي العواودة، وأبو الكباش في قرية حمصة الفوقا البقيعة ، وذلك عبر القيام بهدم مساكنهم ومنشآتهم والاستيلاء على خيمهم وممتلكاتهم وبركساتهم وحظائر الأغنام التي تعود للعائلتين وتتكون من 85 فردا.


ووصف رئيس الوزراء العملية بإرهاب الدولة المنظم الذي ينطوي على تطهير عرقي لأصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين الطارئين في إطار المزايدات التي تسبق "الانتخابات الإسرائيلية" الرابعة التي يدفع شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته ووجع معاناته.


وطالب اشتية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدانة تلك العملية وتوفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات والخرب التي تتعرض لأوسع عملية هدم لمساكنهم ومصادرة لأراضيهم.

 

المصدر : وفا 

 

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