الاحتلال يغلق حاجز الحمرا العسكري وقرية فروش بيت دجن في الأغوار

الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الحمرا العسكري، وقرية فروش بيت دجن، في الأغوار الوسطى.

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وأفادت مصادر من المنطقة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من جميع الاتجاهات، كما أغلقت قرية فروش بيت دجن وكثفت من تواجدها فيها، ومنعت الفلسطينيين من التنقل والحركة.



وأضافت المصادر ذاتها، أن أعدادا كبيرة من المستوطنين بدأت بالاحتشاد عند الحاجز، للخروج في مسيرة إلى مكان مقتل مستوطنتين قبل يومين في القرية.

وتشهد مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية منذ أيام حصارا واجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.



وفي سياق آخر، قالت مصادر إن الاحتلال شدد بشكل لافت، صباح اليوم الأحد، إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس، ما خلق أزمة مرورية خانقة.



وفا

