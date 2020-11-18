الاحتلال يغلق طرقا زراعية في الخليل

الوكيل الإخباري- اغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طرقا زراعية قريبة من الشارع الالتفافي شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بالسواتر الترابية والحجارة.

اضافة اعلان



وافاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور بأن جرافات الاحتلال اغلقت الطرق الزراعية القريبة من "واد الأعور" والخرب والقرى المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60)، وبلدة بني نعيم شمال شرق الخليل.



واشار الجبور، الى أن اغلاق الطرق الزراعية يهدف الى منع وصول المواطنين الى اراضيهم وعزلها عن المنطقة والاستيلاء عليها لصالح عمليات التوسع الاستيطاني.



في غضون ذلك، طاردت قوات الاحتلال مركبة فلسطينية شرق يطا وأطلقت عليها النار وأجبرت سائقها على التوقف قبل أن تقوم باعتقاله دون التمكن من معرفة هويته.



