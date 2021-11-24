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الأربعاء، 24-11-2021 02:33 م

الاحتلال يغلق طريقا فرعية بالمكعبات الاسمنتية غرب الخليل

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طريقا فرعية بالمكعبات الإسمنتية، شمال شرق بلدة إذنا بمحافظة الخليل.

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وذكر مدير العلاقات العامة في بلدية إذنا عبد الرحمن طميزي لــ"وفا"، أن قوات الاحتلال أغلقت بالمكعبات الإسمنتية الطريق المعروفة "بمدخل الكسارة"، الواقعة قرب كسارة "بن اري" الإسرائيلية والمقامة على أراضي المواطنين غرب الخليل، ومنعت الفلسطينيين من استخدامه.


وأكد أن هذا الإجراء الاحتلالي سيزيد من معاناة عدد كبير من الفلسطينيين في قرية الكوم وبلدة بيت عوا، وغيرها من البلدات والقرى التي يعتمد سكانها على هذه الطريق في الوصول إلى منازلهم وأعمالهم، ويجبرهم على سلوك طرق بديلة.

 

وفا

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