الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 02:50 م

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

999999


الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، طريقا في باب حطة بالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين تنفيذ تدريباتها العسكرية في المنطقة، كما اعتقلت شابا.

اضافة اعلان


وأفادت مراسلة وفا ، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق الأميم في باب حطة، ومنعت الأهالي من الاقتراب أو التواجد في محيط المنطقة، ونفذت تدريبات عسكرية بالمكان.


واعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته، من طريق الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2diu3-1642946446

محكمة الاحتلال ترفض البت في قضية عائلة صالحية

61c0a2fd42360445c04f47dc

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ23

9dff76ca-ac7b-43ce-ba7f-771713642765

الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم

Y1uHg

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

499941

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

hHz7q

الاحتلال يستهدف أراضي المزارعين شرق مدينة غزة

أخبار متعلقة
0fc3f3f37d68f8ce33782829437101b3

الاحتلال يعتقل شابين بعد الاعتداء عليهما في محيط منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح

2318811463c945101d2dc6555a0ea2c2

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه

YiHXP

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس ويعتقل ابن شقيقه

-2096829668

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا من الضفة

احتلال 6

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من القدس

الاحتلال

الاحتلال يعتقل 3 موظفين في الأوقاف ويفرض حصارا على أبواب الأقصى