الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، طريقا في باب حطة بالبلدة القديمة؛ بحجة تأمين تنفيذ تدريباتها العسكرية في المنطقة، كما اعتقلت شابا.

اضافة اعلان



وأفادت مراسلة وفا ، بأن قوات الاحتلال أغلقت طريق الأميم في باب حطة، ومنعت الأهالي من الاقتراب أو التواجد في محيط المنطقة، ونفذت تدريبات عسكرية بالمكان.



واعتقلت قوات الاحتلال شابا لم تعرف هويته، من طريق الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة

وفا