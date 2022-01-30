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الأحد، 30-01-2022 02:21 م

الاحتلال يغلق طريق جنين- نابلس

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، طريق جنين- نابلس، عند مدخل قرية برقة.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال أغلقت أيضا البوابة المقامة على مدخل بلدتي الناقورة وسبسطية القريبة، وتمنع الفلسطينيين العبور من خلالها.


يذكر أن قوات الاحتلال كانت أغلقت الطريق الواصلة بين جنين ونابلس، في وقت سابق، إضافة إلى إغلاق مداخل بلدتي سبسطية وبرقة، عقب أحداث التصدي لاقتحامات المستوطنين.

 

وفا

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