الاحتلال يغلق عدة مداخل لقرية برقة شمال نابلس

الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مداخل لقرية برقة شمال نابلس، بالسواتر الترابية.

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وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ"وفا"، بأن جرافات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية، وطريقي "المسعودية – برقة، ووادي البلد – برقة" المؤدية للبلدة بالسواتر الترابية، وهي طرق رابطة بين القرية والشارع الرئيس الواصل بين مدينتي جنين ونابلس.



وكانت قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية، وأعلنت الطريق الواصل بين بلدتي سيلة الظهر ودير شرف منطقة عسكرية مغلقة، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين ستبدأ في الساعة الواحدة ظهرا.



وفا

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