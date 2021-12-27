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الإثنين، 27-12-2021 04:11 م

الاحتلال يغلق كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى برقة شمال نابلس

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الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، كافة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى قرية برقة شمال نابلس.

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وأوضح مراسل وفا أن قوات الاحتلال أغلقت الشوارع الرئيسية لقرية برقة، وكذلك الطرق الفرعية المؤدية لها من قرى سبسطية وبيت امرين. 


وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن جرافة ترافقها عدد من دوريات الاحتلال، أغلقت مدخل منطقة المسعودية التاريخية بالسواتر الترابية والتي تضم معالم لسكة الحجاز إبان العهد العثماني، والتي تقع بمحاذاة طريق جنين نابلس.


وفي سياق منفصل، أكد دغلس العثور على لافتات نشرها مستوطنون تؤكد مطامعهم بالاستيلاء على أراضي برقة.


كما اغلقت قوات الاحتلال، الطريق الواصلة بين حوارة جنوب نابلس ومدينة قلقيلية، أمام الفلسطينيين لعدة ساعات.


وأفاد شهود عيان ل وفا، بأن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت الطريق من مفرق حوارة جنوب نابلس حتى مفرق بلدة جيت غربا، وذلك بهدف تأمين مسيرة للمستوطنين في المنطقة.

 

وفا

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