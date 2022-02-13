الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الوكيل الاخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة كافة وسط استمرار اعتداءاتها على الفلسطينيين في الحي. اضافة اعلان





واستمرت اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في القدس والمتضامنين معهم وسط حملة اعتقالات واسعة طالت شبانا فلسطينيين توافدوا إلى حي الشيخ جراح بناء على دعوات تم توجيهها للتضامن مع أهالي الشق الغربي من الحي.



وتحدث الهلال الأحمر في القدس عن "إصابتين بجروح بالرأس خلال مواجهات حي الشيخ جراح" مشيرا إلى "تقديم الإسعافات الأولية للمصابين وجاري نقلهم للمستشفى".



ويأتي تصاعد المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين بالتزامن مع زيارة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للحي.



وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تداعيات ما يجري في القدس، لا سيما في حي الشيخ جراح، من "اعتداءات على المواطنين ومحاولة الاستيلاء على ممتلكاتهم".



وأكد عباس أن "هذا الموضوع سيكون على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المقبل".



واعتبرت محافظة القدس، الأحد، أن ما يجري في حي الشيخ جراح من اقتحام المستوطنين والاعتداء على سكانه، وإعادة افتتاح مكتب المتطرف ايتمار بن غفير، "استمرار لمسلسل الجرائم بحق الحي وسكانه ومحاولة فاشلة لطرد أهله من أرضهم ومساكنهم".



وقالت المحافظة في بيان، إن دخول بن غفير إلى الحي "تأكيد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ترعى هؤلاء المتطرفين وإرهابهم ضد أهالي الحي وتقدم لهم الحماية والدعم".



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة في هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح، خلال مروره عبر حاجز زعترة جنوب نابلس.



