الاحتلال يغلق مداخل عدة قرى في رام الله

الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل عدة قرى وبلدات شمال غرب رام الله.

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وذكرت مصادر فلسطينية أن الاحتلال أغلق مداخل قرى وبلدات النبي صالح، وبيت ريما، ودير غسانة، وكفرعين، وقراوة بني زيد، ودير نظام، ودير أبو مشعل، وعابود.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال منع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، ما تسبب باكتظاظ عشرات المركبات أمام المداخل المغلقة.

ولفتت إلى أن مواجهات اندلعت في دير أبو مشغل، حيث أطلق الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع اتجاه المواطنين.



يذكر أن الاحتلال يغلق المداخل المذكورة خلال فترات متقطعة منذ أكثر من اسبوعين ولعدة ساعات.

المصدر : وفا

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