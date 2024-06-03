الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 03-06-2024 02:03 م

الاحتلال يغلق مداخل مدينة أريحا

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الوكيل الإخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مداخل مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية، بشكل مفاجئ.

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وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على المداخل المؤدية إلى مدينة أريحا، وفتشت مركبات الفلسطينيين ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.


وأدى إغلاق الاحتلال مداخل مدينة أريحا بالحواجز العسكرية، إلى إعاقة حركة المسافرين من وإلى معبر الكرامة "جسر الملك حسين"، والذي يعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين في المحافظات الشمالية إلى الأردن ومنها إلى العالم، علمًا أن المعبر يعمل كالمعتاد.

وفا

 




 

 


 

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