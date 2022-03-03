الاحتلال يغلق مدخل بلدة حزما الرئيسي ويستولي على تسجيلات كاميرات

الوكيل الإخباري-أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، مدخل بلدة حزما الرئيسي، شمال شرق القدس المحتلة.

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي لبلدة حزما، وكثفت من تواجدها العسكري على الشارع الرئيسي للبلدة ومنعت المواطنين من الدخول والخروج منها.



وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت عدة محال تجارية على الشارع الرئيسي، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بها.



يذكر أن جرافات الاحتلال هدمت أمس، 10 منشآت تجارية في بلدة حزما.



وفا

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