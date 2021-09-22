الأربعاء 22-09-2021
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة لـ 15 - 11

التربية لـ الوكيل : اختبارات تشخيصية لطلبة المدارس

قرارات مجلس الوزراء اليوم الأربعاء

حادث سير على طريق المطار والأمن يحذر

الملك يلقي كلمة عند السادسة مساءً

المنطقة العسكرية الشرقية تنفذ تمريناً تعبوياً

العراق يعلن عن تحرك لرفع شكوى دولية ضد ايران

الأمانة تعلن عن أماكن بيع بطاقات الباص السريع

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني للسعودية

16 وفاة و1899 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 22-09-2021 03:22 م

الاحتلال يغلق وسط الخليل و شارع بئر السبع

الاحتلال


الوكيل الإخباري - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة باب الزاوية و"شارع بئر السبع" المؤدي إلى وسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري، والذي هو عبارة عن منزل فلسطيني قديم.

اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية ، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأغلقت شارع "بئر السبع" المؤدي إليها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وقامت بتفريق المواطنين وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين المتطرفين لاقتحام الموقع الأثري.


وتشهد المدينة في هذه الأوقات من كل عام تصعيدا كبيرا في اقتحامات المستوطنين للأماكن الأثرية، يرافقها إجراءات وإغلاقات تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمين ذلك، وكان آخرها إغلاقها يوم أمس للحرم الابراهيمي الشريف بشكل كامل، ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه حتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة.

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
من

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال قرب مدرسة الطور بالقدس واعتقاله

1020178102419254

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

614a00404236047649765157 (1)

قائد عملية نفق الحرية يدخل عامه الـ26 في سجون الاحتلال

33085466-de00-498a-b11e-2417d6277b4e

مقتل متطوع في شرطة الاحتلال وإصابة آخر جرّاء عملية دهس في نهاريا

الاحتلال

الاحتلال يستولي على مركبة شحن في بيت لحم

b36db6ee-21ef-4293-9bde-8b6eeb1d9516

5 أسرى يقررون مقاطعة محاكم الاحتلال

أخبار متعلقة
20210105_1609852569-463

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

image_750x_5fbe2264dfe7d

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل

520212085620296590108

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين من الخليل

bbc323aa-4fe4-43dd-a2bc-624a0abe179c

الاحتلال يجرف أراضٍ زراعية في الخليل

05111262025805518358337000733177

الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويفتش منازل في الخليل

2-6

الاحتلال يعتقل خمسة فلسطينيين في الخليل