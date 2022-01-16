الاحتلال يفتح عبّارات وسدود مياه الأمطار شرق غزة

الوكيل الإخباري-قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عبّارات وسدود تجميع مياه الأمطار على أراضي الفلسطينيين ومجرى وادي غزة شرق مدينة غزة، وأغرقت ممتلكات الفلسطينيين .

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وأفاد مراسل وفا، بأن قوات الاحتلال قامت بفتح عبّارات وسدود تجميع مياه الأمطار المقامة على مقربة من الشريط الحدودي شرق مدينة غزة نحو أراضي وممتلكات المواطنين، ما أدى إلى غرق عدد من منازل الفلسطينيين وأراض زراعية.



وتسبب فتح العبّارات والسدود بنزوح عشرات الأسر عن منازلها، خصوصا في منطقتي المغراقة والزهراء جنوب مدينة غزة، وسط تحذيرات من ارتفاع منسوب مياه وادي غزة.



ووجهت دعوات للمواطنين القاطنين بالقرب من مجرى وادي غزة لاتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإخلاء منازلهم، بعد فتح الاحتلال سد مجرى الوادي، الذي من المحتمل أن يؤدي إلى فيضان المجرى وغمر المياه للمناطق والمنازل المجاورة بالكامل.



وبلغ منسوب مياه الأمطار المتجمعة في بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة 5.40 متر، وبركة عسقولة في حي الزيتون شرق المدينة بلغ 5.25 متر، وفي بركة B7 الاحتياطية في حي الزيتون إلى 4.5 متر، علماً أن الحد الأقصى لاستيعاب المياه في بركة الشيخ رضوان يبلغ 8 متر.



وقال فلسطينييون ، إنه في ظل انهيار البنى التحتية تقف بلدية غزة عاجزة عن التمكن من تنفيذ حل جذري للمشكلة، ويجلب الشتاء معه خطرا جديدا يهدد أبناءنا الطلبة وكافة شرائح المجتمع.



وفا

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