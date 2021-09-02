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الخميس، 02-09-2021 09:11 م

الاحتلال يفرج عن أسيرة من الخليل على حاجز الجلمة شمال جنين

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الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال على حاجز الجلمة شمال جنين، مساء اليوم الخميس، عن الأسيرة آيات محفوظ من مدينة الخليل، بعد 5 سنوات من الإعتقال في سجون الاحتلال.

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وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لـ "وفا" إن سلطات الإحتلال أفرجت عن الأسيرة محفوظ من سجن "الدامون"، مشيرًا إلى أنه تم اعتقال الأسيرة محفوظ في الخامس من أيلول 2016، وحكمت محكمة الاحتلال عليها بالسجن لمدة خمس سنوات.

 

المصدر : وفا 

 

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