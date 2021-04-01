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الخميس، 01-04-2021 03:37 م

الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي بعد 11 عاما من الاعتقال

اسير


الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أسير من حي راس العامود بالقدس المحتلة، بعد قضائه 11 عاما في سجونها.

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وأفادت مصادر فلسطينية ، ، بأن إدارة "سجن رامون" أفرجت عن الأسير المقدسي غازي محمد عبد الفتاح كنعان (48 عاما)، من أمام بوابة سجن رامون الصحراوي، وهو كان قد اعتقل في الرابع من نيسان عام 2010.


واقتحمت قوات الاحتلال منزل كنعان في رأس العامود، يوم أمس، وهددت بإعادة اعتقاله في حال تم تنظيم حفل استقباله له.

 

المصدر : وفا

 

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