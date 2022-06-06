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الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من جنين

الإثنين، 06-06-2022 04:45 م

الاحتلال يفرج عن أصغر أسير إداري من جنين

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الوكيل الاخباري- أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الإثنين، عن الأسير محمد غسان منصور (18 عاماً)، وهو أصغر معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الأسير منصور كان يقبع في سجن النقب وأمضى 16 شهرا في سجون الاحتلال.

وأشار مدير نادي الأسير منتصر سمور، إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منصور من منزل عائلته في جنين، حوالي الساعة الثانية من فجر يوم التاسع من إبريل/نيسان 2021، واحتجزته مدة 15 يوماً في ظروف مهينة وغير إنسانية في معتقل حوارة الإسرائيلي، وهناك عقدت محاكمة له عبر "الفيديو" أمام محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية، وقد جرى تمديد اعتقاله ادارياً ثلاث مرات.

ويسمح الأمر العسكري للاحتلال الإسرائيلي بالاعتقال الإداري بحق البالغين والأطفال لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويخضع لتجديدات إلى أجل غير مسمى.

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وفا

 




 

 


 

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