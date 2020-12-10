الاحتلال يفرج عن الأسير فراس عمارنة من جنين

الوكيل الإخباري - أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير فراس محمد سعيد نمر مصلح عمارنة، من مدينة جنين، بعد أن أمضى 15 عاما في الأسر.

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ودعا عمارنة في تصريحات صحافية ، لبذل مزيد من الحراك الشعبي إسنادا للأسرى الذين يعيشون ظروفا قاسية ولا إنسانية، جراء سياسة عنجهية الاحتلال خاصة المرضى في سجن الرملة والأشبال وكبار السن.

وناشد المؤسسات الإنسانية والحقوقية للعمل على إنهاء معاناتهم حتى تحررهم من الأسر.



وأفرج عن الأسير عمارنة من سجن النقب الصحراوي، عبر حاجز الظاهرية المقام على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل.

المصدر : وفا الفلسطينية

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