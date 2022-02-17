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الخميس، 17-02-2022 10:28 م

الاحتلال يفرض إغلاقا مشددا على حي الشيخ جراح ويعتدي على الأهالي والمتضامنين

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الوكيل الاخباري - فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، إغلاقًا مشددًا على حي الشيخ جرّاح في القدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداء عناصر من شرطة الاحتلال على أهالي الحي والمرابطين فيه والمتضامنين.

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وحاصرت شرطة الاحتلال الحي، وفرضت إغلاقًا كاملًا ومشددًا على كافة مداخله، تمهيدًا لاقتحام المستوطنين الذين يستعدون لمهاجمة أهالي الحي.


وأضافت أن "شرطة الاحتلال اعتدت على الأهالي والمتضامنين بالضرب، ومنعت المسعفين من الدخول لتقديم العلاج للمصابين"، مشيرةً إلى أن شرطة الاحتلال هاجمت الأهالي وحاصرتهم على مقربة من منزل عائلة سالم المهددة بالإخلاء القسري في المنطقة الغربية من الحي، ونصبت حواجز حديدية على مداخل الحي لمنع دخول المتضامنين لمساندة أهالي الحي".


ويشهد الحي منذ 6 أيام، اعتداءات متكررة من شرطة الاحتلال والمستوطنين طالت الأهالي وممتلكاتهم والمتضامنين معهم.


وما زالت عشرات العائلات في الحي تواجه خطر التطهير العرقي والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي، في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية بحق سكانه في محاولة لتهجيرهم.


 




 

 


 

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