الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

الوكيل الاخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر الجمعة فلسطينيين من دخول القدس عبر حاجز قلنديا بحجج أمنية، وفق إعلام محافظة القدس.

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وقال إعلام القدس في بيان صحفي وصل "الوكيل الاخباري" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول سيدات ورجال أعمارهم فوق السن المسموح به المعلن عنه إسرائيليا والذي يمكنهم من دخول القدس دون تصاريح الاحتلال الخاصة بالقدس.



وأضاف إعلام القدس أن أسباب منعهم كانت بحجة أن لديهم منعا أمنيا يمنعهم من دخول القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.



وبين إعلام القدس أنه رغم كل الإجراءات الأمنية يتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية كافة منذ ساعات الفجر الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك، حيث لوحظ قدوم عائلات فلسطينية من الرجال والنساء والأطفال بأعداد كبيرة لإعمار المسجد الأقصى والصلاة فيه.

