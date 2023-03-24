الجمعة 24-03-2023
الوكيل الاخباري

وفاة معلم في الجمعة الأولى من رمضان بالبلقاء

الدفاع المدني: التعامل مع 1114 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن: "الله أكبر" في أذان الفجر؟ .. الإفتاء تجيب

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

أول أفواج بعثة جلالة الملكة رانيا العبدالله لأداء العمرة يغادر أرض الوطن

مجلس الأمن يمدد للخبراء بشأن العقوبات على كوريا الشمالية

%44 نسبة حجوزات فنادق العقبة فئة 5 نجوم مع نهاية الأسبوع

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران

الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

انخفاض أسعار النفط عالميا اليوم

الجمعة، 24-03-2023 11:05 ص

الاحتلال يفرض قيودا على دخول المصلين إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

قدس


الوكيل الاخباري - منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر الجمعة فلسطينيين من دخول القدس عبر حاجز قلنديا بحجج أمنية، وفق إعلام محافظة القدس.

اضافة اعلان


وقال إعلام القدس في بيان صحفي وصل "الوكيل الاخباري" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت دخول سيدات ورجال أعمارهم فوق السن المسموح به المعلن عنه إسرائيليا والذي يمكنهم من دخول القدس دون تصاريح الاحتلال الخاصة بالقدس.


وأضاف إعلام القدس أن أسباب منعهم كانت بحجة أن لديهم منعا أمنيا يمنعهم من دخول القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.


وبين إعلام القدس أنه رغم كل الإجراءات الأمنية يتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية كافة منذ ساعات الفجر الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى في المسجد الأقصى المبارك، حيث لوحظ قدوم عائلات فلسطينية من الرجال والنساء والأطفال بأعداد كبيرة لإعمار المسجد الأقصى والصلاة فيه.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال٨

الاحتلال يفتش عدة منازل في الخليل

eeee

قوات الاحتلال تغلق حاجز جبع شمال القدس

wwww

الاحتلال يفرج عن أسير من بيت حانون بعد اعتقال 15 عامًا

1404031980136

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

1591369702191

الإفتاء الفلسطيني يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى خلال رمضان

احتلال 10

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

أخبار متعلقة
11

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس

احتلال 55

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من القدس

احتلال 6

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من القدس

احتلال 999

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من العيسوية

اسعاف 5

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في شرق القدس

اسعاف 5

شهيدان و25 إصابة بينها 4 خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس