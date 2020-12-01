الثلاثاء 01-12-2020
الوكيل الاخباري

الخولي رئيسا لمجلس الأمن السيبراني

حداد سفيراً للأردن في أوزبكستان

الاحتلال يفكك معسكرا وسط الخليل

قرار عاجل من رئيس الوزراء

بلدية بيرين في الزرقاء تعلق دوامها بسبب كورونا

ارادة ملكية بتعيين العضايلة سفيراً في مصر

مطالب بفرض الرقابة على المحلات التجارية في المفرق

قرارات هامة للتخفيف على الأردنيين خلال يومين

3 وفيات جديدة داخل مستشفى الأمير حمزة

وقف استيفاء المخالفات داخل ادارة الترخيص

الثلاثاء، 01-12-2020 02:44 م

الاحتلال يفكك معسكرا وسط الخليل

unnamed (2)


الوكيل الإخباري- فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معسكرا في شارع الشهداء المغلق أمام المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

اضافة اعلان

وأفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان عماد أبو شمسية، ان الاحتلال شرع بتفكيك المعسكر في شارع الشهداء المغلق منذ 23 عاما، عقب مجزرة الحرم الابراهيمي.


وعبر ابو شمسية، عن مخاوفه من إقامة مستوطنة جديدة في المكان، خاصة بعد عدة زيارات متعاقبة لقادة المستوطنين، وأعضاء من الكنيست الاسرائيلية، وهو ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال الاسرائيلي سابقاً.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumb

الاحتلال الاسرائيلي يحتجز جثامين 68 شهيدًا فلسطينيا منذ 2016

2016_9_21_9_31_20_826

قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة

1596884695445

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله في المكبر

ط§ظ„ط§ط_طھظ„ط§ظ„ ظٹظ‡ط¯ظ… ط¨ط±ظƒط³ط§ ظˆظٹط¬ط±ظپ ط£ط±ط§ط¶ظٹ ظپظٹ ط§ظ„ط¹ظٹط³ظˆظٹط©

آليات الاحتلال تهدم معرشا جنوب الخليل

993df45c-aec2-421d-bd4a-56d04a6c5e32

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في القدس

unnamed

قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من نابلس

أخبار متعلقة
310c6d69-a0ff-40c3-a15d-f2fb13fc7be9

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة

CuXRS

الاحتلال يجرف 58 دونما من اراضي غرب سلفيت

15ec0f808a7c07_EOHFIQJKMLGPN

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في جنين

resize

الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في جنين

4c49652854ec3f0b9b3a2d26407648eb

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا

unnamed (3)

الاحتلال يطلق النار على مركبة جنوب نابلس