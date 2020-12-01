الاحتلال يفكك معسكرا وسط الخليل

الوكيل الإخباري- فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، معسكرا في شارع الشهداء المغلق أمام المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل.

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وأفاد الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الانسان عماد أبو شمسية، ان الاحتلال شرع بتفكيك المعسكر في شارع الشهداء المغلق منذ 23 عاما، عقب مجزرة الحرم الابراهيمي.



وعبر ابو شمسية، عن مخاوفه من إقامة مستوطنة جديدة في المكان، خاصة بعد عدة زيارات متعاقبة لقادة المستوطنين، وأعضاء من الكنيست الاسرائيلية، وهو ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال الاسرائيلي سابقاً.



