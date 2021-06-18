الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

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الجمعة، 18-06-2021 02:11 م

الاحتلال يقتحم الأقصى ويطلق الرصاص صوب المصلين

مسجد


الوكيل الإخباري - قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، وقفة أمام المسجد الأقصى، منددة بالإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأطلقت الرصاص تامعدني المغلف بالمطاط صوب المصلين.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى عبر باب السلسلة، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين خلال مسيرة انطلقت من الأقصى نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وردا على إساءة مستوطنين لشخصه الكريم بألفاظ نابية، خلال اقتحامهم باب العامود في القدس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي بما يسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك كما ظهر في مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وفا

 




 

 


 

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