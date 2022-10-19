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الأربعاء، 19-10-2022 07:53 ص

الاحتلال يقتحم العديد من البلدات وينصب حواجز في جنين

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الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، بلدة يعبد والقرى المجاورة واستولت على كاميرات مراقبة ونصبت حواجز عسكرية جنوب غرب جنين.  

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وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وداهمت منازل ومصالح تجارية في منطقة النبعة وفتشتها واستولت على كاميرات تسجيل، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط قرى طوره، والطرم، وام دار، ومغيرا، وبلدة عرابة.


كما نفذت قوات الاحتلال حملات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط قرية الجلمة شمال شرق جنين، فيما اقتحمت قرى رمانة وعانين والطيبة غرب المدينة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

 

وفا


 




 

 


 

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