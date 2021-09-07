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الثلاثاء، 07-09-2021 08:50 ص

الاحتلال يقتحم المدخل الغربي لمدينة جنين

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الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، المدخل الغربي لمدينة جنين.

وقالت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال نشرت فرقة مشاة في سهل مرج ابن عامر، بالقرب من نادي الصافي للخيول، وشرع جنود الاحتلال بالتدقيق في بطاقات هويات المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية، خلال الاقتحام.

وأفاد مصدر فلسطيني أن قوات الاحتلال نشرت تعزيزات عسكرية وكثّفت من تواجدها في المحافظة.

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المصدر: وفا

 

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