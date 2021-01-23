الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحمت مجموعات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، باحات المسجد الأقصى، وانتشرت بشكل مكثّف على بواباته.



وأفادت مصادر مقدسية، أن عدداً كبيراً من جنود الاحتلال، اقتحموا المسجد الأقصى، لليوم الثاني على التوالي، وتجولوا في باحاته، وكثّفوا من تواجدهم على البوابات والطرق المؤدية إلى المسجد.



وأكد إمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، في تصريحات صحفية سابقة، أن الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) من أجل تنفيذ مخططات سياسية والتضييق على المقدسيين في البلدة القديمة، وخاصة في أيام الجمع.





المصدر : دنيا الوطن

اضافة اعلان



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





