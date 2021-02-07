الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

اضافة اعلان



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحافية إن جنود الاحتلال اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وأغلقوه أمام المواطنين.

وأضاف أن البلدة تشهد هجمة شرسة من قبل الاحتلال، في محاولة لفرض سيطرته على الموقع الأثري.

المصدر : وفا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





