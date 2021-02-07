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الأحد، 07-02-2021 03:28 م

أغلقوه أمام المواطنين

الاحتلال يقتحم الموقع الأثري في سبسطية

اح
أرشيفية


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.

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وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريحات صحافية إن جنود الاحتلال اقتحموا الموقع الأثري في البلدة وأغلقوه أمام المواطنين.
وأضاف أن البلدة تشهد هجمة شرسة من قبل الاحتلال، في محاولة لفرض سيطرته على الموقع الأثري.

 

 المصدر : وفا 

 

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