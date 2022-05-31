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الثلاثاء، 31-05-2022 08:21 ص

الاحتلال يقتحم جنين وعدة تجمعات بالمحافظة

احتلال 99


الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدة برقين وعدة تجمعات بالمحافظة وسط اندلاع مواجهات.

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وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها في خطوة استفزازية، وشنت حملات تمشيط واسعة ما أدى الى اندلاع مواجهات أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما نصبت تلك القوات حاجزا عسكريا بين بلدة برقين وكفر قود، وقامت بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.


واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين وسط اندلاع مواجهات، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي يعبد وعرابة وقرى كفيرت وبئر الباشا.

 

وفا


 




 

 


 

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