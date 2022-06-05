الأحد 05-06-2022
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الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات

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الأحد، 05-06-2022 08:04 ص

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات

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الوكيل الإخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة جنين ومخيمها، وعدة بلدات وقرى بالمحافظة وسط اندلاع مواجهات.

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وذكرت مصادر أمنية لـ "وفا"، أن  قوات الاحتلال سيّرت آلياتها العسكرية في شوارع مدينة ومخيم جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما اندلعت مواجهات بالقرب من حاجز الجلمة .


واقتحمت قوات الاحتلال قرى الطيبة وعانين وزبوبا، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط بلدتي السيلة الحربية واليامون غرب المدينة.


وفي سياق متصل، أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على مدخل بلدة سيلة الظهر الجنوبي، فجر اليوم القنابل الضوئية فوق أراضي البلدة.

 

وفا


 




 

 


 

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